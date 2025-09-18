Zoom stellt neue KI-Tools vor, die Videokonferenzen noch einfacher und praktischer machen sollen. Einige der Funktionen bieten allerdings Risiken, die IT-Abteilungen im Blick behalten sollten. Zoom gehört zu den beliebtesten Videokonferenz-Plattformen weltweit - sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld. Aber der Wettbewerb schläft nicht: Neue KI-Tools bieten längst Funktionen, die es zum Beispiel erleichtern, Termine zu planen oder Notizen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n