Der Dax reagierte überaus positiv auf den Fed-Termin. Die Leitzinssenkung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte sowie die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen durch die Fed noch in diesem Jahr hoben die Stimmung am Aktienmarkt deutlich.Im Vorfeld des gestrigen Fed-Termins dominierten Nervosität und Vorsicht das Handelsgeschehen im Dax. Kurzzeitig drohte gar ein Test der 23.000er Marke. Ein solcher scheint nun erst einmal vom Tisch zu sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de