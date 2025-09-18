Die Evangelische Bank hat über ihre Investment-Tochter EB-SIM einen Fond für Erneuerbare-Vorhaben von Kirchen, Diakonie und sozialen Einrichtungen aufgelegt. Zudem unterstützt das Unternehmen sie bei der Umsetzung der Projekte. Die Kirchen in Deutschland haben sich als gemeinsames Ziel gesetzt, bis spätestens 2045 klimaneutral zu werden - manche evangelische Landeskirchen sowie viele Gemeinden auch deutlich früher. Der stärkste Hebel ist dabei die Investition in Erneuerbare-Anlagen. Dabei will ihnen jetzt das Unternehmen EB - Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) helfen, eine Tochter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland