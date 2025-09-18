Der Energiedurchsatz gibt an, wie viel Strom ein Stromspeicher während seiner gesamten Lebensdauer speichern und wieder abgeben kann. Dieser Wert kann laut dem Hersteller Sonnen stark variieren. Die Sonnen GmbH weist darauf hin, dass der Photovoltaik-Stromspeicher des Unternehmens über die gesamte Lebensdauer hinweg einen Energiedurchsatz von 8,5 MWh pro Kilowattstunde Speicherkapazität erreicht. Das soll Installateur:innen sowie Endkund:innen langfristige Investitionssicherheit bieten. Denn ergänzend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver