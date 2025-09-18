Die August Weckermann KG hat ein Versorgungskonzept verwirklicht, das Photovoltaik, Batteriespeicher und Wasserstofftechnologie kombiniert. Damit will das Unternehmen 85 Prozent der Stromversorgung absichern. Die August Weckermann KG, Hersteller von Dreh- und Frästeilen, feinwerktechnischen Komponenten sowie Uhrenteilen, hat eine neue Wasserstoffanlage am Standort Eisenbach im Schwarzwald in Betrieb genommen. Somit will sie ein Zeichen für die klimaneutrale Produktion hochwertiger Industriegüter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
