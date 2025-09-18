Vanyo Walter ist Managing Director bei der RoboMarkets Deutschland GmbH. Daniel Saurenz: Nvidia und Intel - die Nachricht des Tages. Was hat es mit der Zusammenarbeit auf sich? Vanyo Walter: Die beiden Rivalen kommen sich nah. Nvidia investiert in Intel, erhält eine Minderheitsbeteiligung plus enge Kooperation. Nvidia investiert dabei 5 Milliarden US-Dollar, kauft Stammaktien von Intel zu 23,28 Dollar je Stück (rund 6,5 % unter dem letzten Schlusskurs) und hält damit unter 5 % an Intel. Das Signal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Feingold Research