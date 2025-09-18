Vorstandschef Oliver Blume hat die IAA vergangene Woche genutzt, um Werbung für den Sportwagenbauer Porsche zu machen. Der Manager rechnet im kommenden Jahr wieder mit besseren Ergebnissen bei der VW-Tochter. Blume sieht 2025 als absoluten Tiefpunkt, sagte er am Rande der Automesse in München. Auch viele Analysten sehen eine Bodenbildung bei der Aktie.Mit den nun eingeleiteten Maßnahmen sieht Porsche-Chef Oliver Blume gute Chancen, "im nächsten Jahr dann wieder durchstarten zu können". Rückblick: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
