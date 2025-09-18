Mein Top 5 Laser-Tech-Aktien: PayPal | Novo Nordisk | Continental & neue DroneShield kommt auch aus Australien

Shopping-Tour in der wO Börsenlounge. Heute sind zwei neue Aktien ins Depot gewandert. Beide Titel konnten mit guten Nachrichten glänzen und beide Titel sind meiner Meinung nach ein Fall für das Depot!Lasertechnologie revolutioniert die moderne Rüstungsindustrie. Einst nur für Präzisionsschnitte in der Fertigung genutzt, sind Laser heute entscheidende Werkzeuge in militärischen Anwendungen. Sie ermöglichen nicht nur die zielgenaue Abwehr von Drohnen und Raketen, sondern auch die Störung von Sensoren und Kommunikation. Diese hochpräzise Technologie bietet eine schnellere und kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen Abwehrsystemen. Sie reduziert Kollateralschäden und minimiert den …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Markus Weingran