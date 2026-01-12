PayPal treibt seine strategische Neuausrichtung konsequent voran. Die neue Kooperation des Bezahldienstleister mit Microsoft unterstreicht, dass der Konzern beim Thema Künstliche Intelligenz ganz vorne mitspielen will - und seine zwischenzeitig verlorene Innovationsfreude zurückerlangt hat.PayPal hat sich mit Microsoft zusammengetan, um den neuen Copilot Checkout zu ermöglichen. Kunden können Produkte entdecken, auswählen und bezahlen, ohne die Copilot-App zu verlassen. Der gesamte Kaufprozess wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär