Vancouver, B.C., 18. September 2025 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Gerätekaufvereinbarung ("EPA") mit BranchOut Food Inc. ("BOF"), einem der am wachstumsstärksten lizenzierten Royalty-Partner des Unternehmens, über die Lieferung einer 120-kW-Radiant Energy Vacuum-("REVTM")-Dehydrationsmaschine unterzeichnet hat. Dies ist die vierte große REVTM-Maschine, die BOF für den Einsatz in seiner Produktionsstätte in Peru erwirbt. BOF produziert ein breites Sortiment an Trockenobst- und -gemüseprodukten, die unter der Marke BOF direkt an Verbraucher, als Eigenmarkenprodukte und als Massenzutaten für zahlreiche andere Lebensmittelprodukte anderer führender Lebensmittelhersteller verkauft werden.

Zusätzlich zur EPA vereinbarten EnWave und BOF eine Änderung der Lizenz (die "Änderung"), die BOF bestimmte exklusive weltweite Rechte hinsichtlich der Herstellung von Drachenfruchtprodukten unter Verwendung der REVTM-Technologie gewährt. Im Rahmen dieser Änderung verpflichtet sich EnWave, keine weiteren Lizenzen für die Nutzung der REVTM-Technologie zur Herstellung von Drachenfruchtprodukten zu vergeben, solange BOF während der gesamten Laufzeit der Lizenzvereinbarung bestimmte Mindest-Royalty-Anforderungen erfüllt.

Über BranchOut Food Inc.

BranchOut Food ist ein führendes internationales Lebensmitteltechnologieunternehmen, das sich auf die Herstellung hochwertiger getrockneter Obst- und Gemüseprodukte mithilfe seiner Lizenz der patentrechtlich geschützten Radiant Energy Vacuum-Technologie von EnWave spezialisiert hat. Diese Trocknungsmethode der nächsten Generation bewahrt bis zu 95 % der ursprünglichen Nährstoffe von frischem Obst und Gemüse und bietet eine hervorragende Qualität und einen köstlichen Geschmack. Die durch mehr als 17 Patentfamilien geschützten Lizenzrechte von BranchOut ermöglichen es dem Unternehmen, sich als vertrauenswürdige Marke, Hersteller von Zutaten und Private-Label-Anbieter zu profilieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.branchoutfood.com oder folgen Sie uns auf Social Media.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

mailto:ir@branchoutfood.com

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum-(REVTM)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

Über fünfzig EnWave-Lizenzpartner in vierundzwanzig Ländern und auf fünf Kontinenten sind dank der patentierten Technologie, der lizenzierten Geräte und der fachkundigen Unterstützung des Unternehmens in der Lage, gewinnbringende und unvergleichliche Snacks und Zutaten herzustellen, die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote zu verbessern, effizienter zu arbeiten und ihre Produkte rascher auf den Markt zu bringen.

Die Strategie von EnWave besteht darin, Royalty-pflichtige Gewerbelizenzverträge mit Lebensmittelproduzenten abzuschließen, die daran interessiert sind, ihre Produkte besser, rascher und wirtschaftlicher zu trocknen als mit der Gefriertrocknung, Gestelltrocknung und Lufttrocknung und dazu von den folgenden Vorteilen der Herstellung spannender neuer Produkte profitieren wollen, wobei der optimale Feuchtigkeitsgehalt um bis zu siebenmal schneller erreicht wird sowie Geschmack, Textur, Farbe und Nährwert ihrer Produkte verbessert werden.

Erfahren Sie mehr unter EnWave.net.

EnWave Corporation

Herr Brent Charleton, CFA

President und CEO

Für weitere Informationen:

Brent Charleton, CFA, President und CEO unter +1 (778) 378-9616

E-Mail: bcharleton@enwave.net

Dylan Murray, CPA, CA, CFO unter +1 (778) 870-0729

E-Mail: dmurray@enwave.net

Safe Harbour-Hinweis für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Für die Richtigkeit aller Angaben Dritter, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wird keine Gewähr übernommen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Verweise auf Marktinformationen Dritter sind ohne Gewähr, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81082Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81082&tr=1



