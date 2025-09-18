Europas größter Reise-Konzern TUI hat am Donnerstag kurzfristig zu einer Pressekonferenz geladen. Präsentiert wurde eine neue strategische Partnerschaft mit dem Sultanat Oman. Schon bald werden Touristen zwischen fünf exklusiven Hotels wählen können. Im Rahmen der Partnerschaft steigt die Omran Group bei TUI ein. Die Aktie macht einen Freudensprung. Bislang konnte man den Oman mit TUI 'nur' per Rundreise entdecken. TUI Tours bot und bietet in seinem Rundreisen-Programm etwa 300 Rundreisen an - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
