DOW JONES--Tui expandiert mit dem Bau von neuen Hotels nach Oman. Der Reisekonzern hat eine strategische Partnerschaft mit der Tourismus-Entwicklungsgesellschaft des Sultanats geschlossen, um den Oman als führende "Sun & Beach"-Destination zu etablieren, wie Tui mitteilte. Herzstück der Vereinbarung ist der Bau und Betrieb von fünf neuen Hotels in der Region Dhofar mit bekannten Hotelmarken des Konzerns, die ab der Wintersaison 2027/28 gebucht werden können. Im Rahmen der Vereinbarung beteiligt sich Oman zudem mit 1,4 Prozent an der Tui Group. Dazu übernimmt die Tourismus-Entwicklungsgesellschaft Oman Group neu ausgegebene Tui-Aktien zu einem Stückpreis von 9,50 Euro.

Im Rahmen der Partnerschaft bringt Oman Grundstücke und Kapital in ein Joint Venture ein, an dem die Tourismus-Entwicklungsgesellschaft Oman Group und Tui jeweils 45 Prozent halten werden, ein weiterer privater, nicht namentlich genannter Investor übernimmt die restlichen 10 Prozent. Die Gesamtinvestition belaufe sich auf mehr als 300 Million Euro, sagte Tui-CEO Sebastian Ebel in einer Videokonferenz mit Journalisten. Tui bringe die gesamte Wertschöpfungskette des Tourismus ein - von der Buchung über den Flug, den Transfer, das Hotel und die Kreuzfahrt bis zu Aktivitäten und Ausflügen vor Ort.

Oman erhofft sich davon, den Beitrag des Tourismussektors zur Volkswirtschaft zu stärken. Dieser belaufe sich aktuell auf 2,6 bis 2,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und soll bis 2040 auf 6 bis 8 Prozent steigen, sagte Salem Mohammed Al Mahruqi, Minister für Kulturerbe und Tourismus des Sultanats.

September 18, 2025

