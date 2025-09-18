NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach der Ankündigung des Weggangs von Finanzvorständin Maike Schuh auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,40 Euro belassen. Dies scheine ein plötzlicher Rücktritt zu sein, schrieb Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterdessen erscheinen dem Analysten die Geschäftsziele des Spezialchemiekonzerns für 2025 und 2027 unter den aktuellen Umständen zunehmend schwieriger erreichbar, was die Aktie belasten dürfte./rob/edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000EVNK013





