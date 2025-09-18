Anzeige
WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL
Tradegate
18.09.25 | 17:57
27,445 Euro
+30,35 % +6,390
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
INTEL CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INTEL CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
27,40527,43517:57
27,41527,44517:57
18.09.2025 16:21 Uhr
264 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Zinshoffnungen stützten Aktien - Intel haussieren

DOW JONES--Mit Aufschlägen startet die Wall Street am Donnerstag in den Handel. Nachdem die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte, gepaart mit der Aussicht auf weitere Senkungen noch im laufenden Jahr, am Vortag noch keine großen Akzente gesetzt hatte, entfaltet sie zusammen mit den begleitenden Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell nun offenbar mehr Wirkung. Der Dow-Jones-Index tendiert kaum verändert bei 46.011 Punkten. Der S&P-500 steigt um 0,4 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,7 Prozent.

Die Zinssenkung sei ein klares Signal, befindet Gina Bolvin, Präsidentin der Bolvin Wealth Management Group. "Der sich abschwächende Arbeitsmarkt und die hartnäckige Inflation haben die Währungshüter zum Handeln gedrängt - aber schrittweise", sagt sie. Dies sei keine Kehrtwende, sondern ein maßvoller Schritt. "Die Fed vollzieht eine Gratwanderung, und die bevorstehenden Inflations- und Arbeitsmarktdaten werden bestimmen, was als Nächstes kommt."

Jack McIntyre von Franklin Templeton weist darauf hin, dass es mit Blick auf die geldpolitischen Ansichten für 2026 erhebliche Uneinigkeit gegeben habe. Das werde wahrscheinlich mehr Volatilität an den Finanzmärkten im nächsten Jahr bedeuten. "Es ist nachvollziehbar, dass weitere Zinssenkungen erwartet werden, weil die Geldpolitik mit Verzögerung wirkt und die Arbeitsmarktstatistik ein nachlaufender Wirtschaftsindikator ist", so McIntyre weiter mit Blick darauf, dass die Notenbanker vorrangig auf die Abschwächung am Arbeitsmarkt reagiert hätten.

Die vorbörslich veröffentlichten Konjunkturdaten lieferten keine Impulse. So hat sich die Zahl der wöchentlichen Erstanträge kräftiger reduziert als erwartet. Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im September stärker aufgehellt als erwartet. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf plus 23,2 Punkte von minus 0,3 im August. Volkswirte hatten nur einen Indexstand von plus 2,0 erwartet. Etwas später steht noch der Index der Frühindikatoren für August an.

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne weiter aus. Der Dollar-Index gewinnt 0,5 Prozent. Die Fed habe die Zinsen wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt, allerdings habe der Tonfall von Fed-Chef Powell das von einigen erwartete Element der Dringlichkeit für Zinssenkungen vermissen lassen, so Devisenexpertin Jane Foley von der Rabobank. Es seien zwar weitere Zinssenkungen signalisiert worden, aber das "Tempo und das Ausmaß der Schritte dürften nicht so dynamisch sein, wie es einige der jüngsten Marktspekulationen angedeutet haben", ergänzt Foley.

Der Goldpreis zeigt sich etwas leichter, belastet von der Aufwertung des Dollar. Die Feinunze ermäßigt sich um 0,5 Prozent auf 3.645 Dollar und liegt damit weiter in Reichweite des jüngsten Allzeithochs bei 3.707 Dollar. Grund ist der geldpolitische Ausblick der US-Notenbank, den die Anleger als unerwartet "dovish" interpretierten, heißt es.

Die Ölpreise tendieren behauptet. Die Akteure wögen die erwartete Zinssenkung der Fed und die Nachfragesorgen ab, heißt es. Die Investoren könnten den Schritt als "Risikomanagement-Senkung" aufgefasst haben, die dazu dient, wirtschaftliche Risiken abzuwehren, anstatt Teil einer bedeutenderen dovishen Verschiebung zu sein, so Thomas Mathews von Capital Economics. Am Anleihemarkt zeigt sich kaum Bewegung.

Intel-Aktie haussiert mit Nvidia-Investition

Bei den Einzelwerten schnellt die Intel-Aktie um 26 Prozent nach oben. Nvidia wird im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Chipkonzern 5 Milliarden Dollar in das Unternehmen investieren. Ziel ist es, gemeinsam maßgeschneiderte Produkte für Rechenzentren und Personal Computing zu entwickeln.

Die Nvidia-Aktie holt die Vortagesverluste wieder auf und steigt um 2,2 Prozent. Chinas Cybersicherheitsbehörde hatte im früheren Wochenverlauf große Technologie-Unternehmen aufgefordert, die neuesten Chips von Nvidia nicht mehr zu kaufen. Die unmittelbaren Auswirkungen auf Nvidia dürften aber gering sein, weil die Auslieferungen des Chips gerade erst begonnen hätten und die meisten Länder sich noch in der Testphase befänden, so China-Ökonomin Leah Fahy von Capital Economics. Im Fahrwasser gewinnen Broadcom 0,8 Prozent.

Google und Paypal haben eine mehrjährige strategische Partnerschaft vereinbart, um ihre Fähigkeiten im digitalen Handel zu vereinen und KI-basierte Einkaufserlebnisse zu entwickeln. Die Paypal-Aktie erhöht sich um 0,7 Prozent, die Aktie der Google-Mutter Alphabet steigt um 1,6 Prozent. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
DJIA           46.011,04    -0,0%    -7,28    +8,2% 
S&P-500          6.625,04    +0,4%    24,69   +12,2% 
NASDAQ Comp       22.418,09    +0,7%   156,76   +15,3% 
NASDAQ 100        24.415,53    +0,8%   191,84   +15,3% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Mi, 17:15  % YTD 
EUR/USD           1,1760    -0,5%   1,1816   1,1851 +14,1% 
EUR/JPY           174,25    +0,4%   173,63   173,39  +6,6% 
EUR/CHF           0,9328    +0,1%   0,9322   0,9324  -0,7% 
EUR/GBP           0,8676    +0,1%   0,8671   0,8673  +4,7% 
USD/JPY           148,17    +0,8%   146,95   146,31  -6,6% 
GBP/USD           1,3554    -0,5%   1,3627   1,3665  +8,9% 
USD/CNY           7,0932    +0,1%   7,0855   7,0797  -1,7% 
USD/CNH           7,1088    +0,1%   7,1019   7,0945  -3,2% 
AUS/USD           0,6618    -0,5%   0,6653   0,6669  +7,5% 
Bitcoin/USD       117.611,30    +1,3% 116.076,10 115.786,40 +22,7% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,20    64,05    +0,2%    0,15 -11,4% 
Brent/ICE          67,97    67,95    +0,0%    0,02  -9,6% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.640,97   3.663,40    -0,6%   -22,43 +39,5% 
Silber            41,58    41,67    -0,2%    -0,09 +43,6% 
Platin          1.174,05   1.157,16    +1,5%    16,89 +32,1% 
Kupfer            4,60     4,63    -0,8%    -0,04 +11,8% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/rio

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 09:50 ET (13:50 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
