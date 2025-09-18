EQS-Ad-hoc: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Marktbericht
Maintal, 18. September 2025. Die NORMA Group SE (ISIN DE 000A1H8BV3 / WKN A1H8BV, - "NORMA Group") hat verbindliche Kaufangebote zum Erwerb des Wassermanagement-Geschäfts vorliegen. Die NORMA Group befindet sich mit einer kleinen Anzahl der Bieter in fortgeschrittenen nicht exklusiven Verhandlungen. Die Verhandlungen sind noch nicht zu einem Abschluss gekommen. Mit Abschluss der Verhandlungen wird die Gesellschaft Einzelheiten veröffentlichen.
