NORMA hat erfolgreich den Verkauf ihrer Water Management (WM) Einheit abgeschlossen, was einen wichtigen strategischen Meilenstein darstellt. Die Transaktion entfaltet erhebliches Wertpotenzial für die Aktionäre, wobei ein Teil der Erlöse zur Schuldensenkung verwendet wird und die Kernindustrietätigkeit gestärkt wird, wodurch das Unternehmen nahezu schuldenfrei und mit starker finanzieller Flexibilität dasteht. Das Management plant außerdem, bis zu 260 Millionen Euro an die Aktionäre zurückzugeben, was über 50 % der aktuellen Marktkapitalisierung entspricht und disziplinierte Kapitalallokation sowie Aktionärsorientierung unterstreicht. Die Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche bleibt unverändert, während die Transformation zu "NewNORMA" planmäßig voranschreitet und sich auf die Kernsegmente der Industrie, Kosteneffizienz und Rentabilität konzentriert. Die verbleibenden Geschäftseinheiten bieten attraktives Upside-Potenzial, unterstützt durch ein optimiertes, synergieträchtiges Portfolio und eine Bilanz mit umfangreichen Möglichkeiten für Fusionen und Übernahmen. Insgesamt hat sich die Transaktion wie erwartet entwickelt, und wir bestätigen unser Kursziel von 20,00 Euro sowie das Buy-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/norma-group-se
