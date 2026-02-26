Anzeige
Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
26.02.26 | 16:40
158,08 Euro
-4,60 % -7,62
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
158,04158,0816:40
157,98158,0616:40
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIRBUS
AIRBUS SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIRBUS SE186,46+1,05 %
AIXTRON SE24,830+2,39 %
ALLIANZ SE383,00+0,39 %
ARGENX SE647,80-6,36 %
BOEING COMPANY192,88-1,15 %
DEUTSCHE TELEKOM AG33,230-1,28 %
FREENET AG26,800-7,52 %
GERRESHEIMER AG15,550-15,63 %
HENSOLDT AG75,75-5,43 %
KION GROUP AG56,50-10,60 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG548,00-0,83 %
NORMA GROUP SE15,980+6,82 %
NVIDIA CORPORATION158,08-4,60 %
PUMA SE24,050+6,37 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC15,900+3,52 %
SALESFORCE INC167,00+2,66 %
SCOUT24 SE69,15-0,22 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.