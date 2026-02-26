Anzeige
Donnerstag, 26.02.2026
Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
26.02.26 | 16:40
158,08 Euro
-4,60 % -7,62
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
Markus Weingran
26.02.2026 15:27 Uhr
5 Top Aktien aus dem FTSE 100: Rolls-Royce: Prognose rauf | Allianz: Dividende erhöht | Telekom & Nvidia

Die Zahlen von Nvidia lösen keine Jubelstürme aus. Zwar hat der KI-König die Erwartungen deutlich geschlagen, aber das wird mittlerweile erwartet. Die Begeisterung der Anleger hält sich daher in Grenzen. Ein Warnsignal?Thema des Tages: 5 Top-Aktien aus dem FTSE 100 Der FTSE 100 gilt als Paradeindex der britischen Börse - ein Barometer für große, international ausgerichtete Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Sektoren. Was vielen Anlegern nicht bewusst ist: Seit Jahresanfang hat der FTSE 100 eine bemerkenswert stabile Entwicklung hingelegt und den deutschen Leitindex DAX in dieser Phase hinter sich gelassen. Ein Grund dafür ist die starke Gewichtung des Index in Rohstoff-, Energie- und …

© 2026 Markus Weingran
