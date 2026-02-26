5 Top Aktien aus dem FTSE 100: Rolls-Royce: Prognose rauf | Allianz: Dividende erhöht | Telekom & Nvidia

Die Zahlen von Nvidia lösen keine Jubelstürme aus. Zwar hat der KI-König die Erwartungen deutlich geschlagen, aber das wird mittlerweile erwartet. Die Begeisterung der Anleger hält sich daher in Grenzen. Ein Warnsignal?Thema des Tages: 5 Top-Aktien aus dem FTSE 100 Der FTSE 100 gilt als Paradeindex der britischen Börse - ein Barometer für große, international ausgerichtete Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Sektoren. Was vielen Anlegern nicht bewusst ist: Seit Jahresanfang hat der FTSE 100 eine bemerkenswert stabile Entwicklung hingelegt und den deutschen Leitindex DAX in dieser Phase hinter sich gelassen. Ein Grund dafür ist die starke Gewichtung des Index in Rohstoff-, Energie- und …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran