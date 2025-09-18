Neues KI-Datenzentrum stärkt Kanadas digitale Souveränität

Anzeige / Werbung
HIVE Digital Technologies hat über seine Tochtergesellschaft BUZZ High Performance Computing (BUZZ HPC) den Kauf eines Standorts mit einer Kapazität von 7,2 Megawatt im Großraum Toronto bekannt gegeben. Nach Angaben des Unternehmens soll dort ein hochmodernes Rechenzentrum entstehen, das speziell für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) ausgelegt sei. Mit diesem Schritt wolle HIVE die Grundlage für eine eigenständige Dateninfrastruktur schaffen und damit den Anspruch untermauern, ein führender Anbieter von KI- und Hochleistungsrechnerdiensten zu werden.
Ausbau digitaler Souveränität
Das Unternehmen erklärte, dass die neue Anlage nach dem Tier-III+-Standard errichtet werde, was hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit sicherstelle. Sie solle zwei zentrale Aufgaben erfüllen:
Einerseits werde BUZZ HPC eigene Hochleistungs-Cluster für KI-Berechnungen betreiben, andererseits wolle man Colocation-Services für Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Regierungsstellen
bereitstellen.
Craig Tavares, President und COO von BUZZ HPC, betonte, das Projekt sei nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für Toronto von entscheidender Bedeutung. Gemeinsam mit dem Partner Bell Canada solle die notwendige Infrastruktur geschaffen werden, um Forschung, Innovation und sichere KI-Anwendungen im Land zu fördern.
