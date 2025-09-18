DJ EZB/Nagel: Inflationsausblick mittel/langfristig sehr stabil

Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel ist zuversichtlich, dass die Europäische Zentralbank (EZB) vorerst Preisstabilität hergestellt hat. Nagel sagte in einer Konferenz in Frankfurt, die Inflation liege aktuell beim EZB-Zielwert von 2 Prozent, und er fügte hinzu: "Auch mittel- und langfristig ist der Inflationsausblick sehr stabil."

Der volkswirtschaftliche Stab der EZB hatte in der vergangenen Woche prognostiziert, dass die Inflation 2025 bei 2,1 Prozent liegen wird, 2026 bei 1,7 und 2027 bei 1,9 Prozent. Über die Risiken für den Inflationsausblick besteht innerhalb des EZB-Rats keine Einigkeit. Nach Einschätzung von EZB-Direktorin Isabel Schnabel sind sie "aufwärts gerichtet", nach Aussage von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos "ausgewogen". Der EZB-Rat als Ganzes gibt dazu keine Einschätzung ab.

