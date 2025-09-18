Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 18 septembre/September 2025) - Effective immediately, Nirvana Life Sciences Inc. will be reinstated for trading.

The Company has rectified the situation that gave rise to the suspension.

Avec effet immédiat, Nirvana Life Sciences Inc. sera réintégrée à la négociation.

La Société a rectifié la situation qui a donné lieu à la suspension.

Effective Date/ Date Effective: Le 18 SEPT 2025 Symbol(s)/Symbole(s): NIRV

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)