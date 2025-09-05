Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 5 septembre/September 2025)Effective immediately, the following companies are suspended pursuant to CSE Policy 3. The suspensions are considered Regulatory Halts as defined in National Instrument 23-101 Trading Rules. Cease Trade Orders have been issued by one or more securities commissions.
For more information about Cease Trade Orders, visit the Canadian Securities Administrators Cease Trade Order database at www.securities-administrators.ca.
En vigueur immédiatement, les sociétés suivantes sont suspendues conformément à la politique 3 du CSE. Les suspensions sont considérées comme des arrêts réglementaires au sens du Règlement 23-101 sur les règles de négociation. Un ordre d'interdiction d'opérations a été émis par une ou plusieurs commissions des valeurs mobilières.
Pour en savoir plus sur les ordonnances d'interdiction d'opérations, visitez la base de données des ordonnances d'interdiction d'opérations des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à www.securities-administrators.ca.
Company Name/
Nom de la compagnie:
Symbol/
Symbole:
|Securities Commission/Commission des Valeurs Mobilières
Aion Therapeutic Inc.
AION
British Columbia Securities Commission
|FinCanna Capital Corp.
|CALI.X
|British Columbia Securities Commission
LiTHOS Group Ltd.
LITS
British Columbia Securities Commission
|Nirvana Life Sciences Inc.
NIRV
British Columbia Securities Commission
