The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.01.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.01.2026
.
ISIN Name
CA31773B5018 FINCANNA CAPITAL CORP.
CA74040N1069 PREDICTMEDIX AI INC.
GB00BN4HT335 INDIVIOR PLC DL 0,50
NO0013643114 HAWK IN.SOF. 25/30 FLR 2
US5860011098 SOHO HOUSE+CO A DL-,01
XS2447539060 SAG.E.MTN NL 22/26 MTN
XS2493887264 PREEM HLDGS 22/27
