Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 27 janvier/January 2026) - The common shares of FinCanna Capital Corp. will be delisted from the CSE at market close today, January 27, 2026.

FinCanna Capital Corp. is currently suspended. See Bulletin 2025-0905.

Les actions ordinaires de FinCanna Capital Corp. seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 27 janvier 2026.

FinCanna Capital Corp. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2025-0905.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 27 JAN 2026 Symbol(s)/Symbole(s): CALI.X

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)