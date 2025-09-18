Zürich - Der US-Dollar hat am Donnerstagnachmittag sowohl zum Euro als auch zum Franken zugelegt. Nachdem am Vortag die US-Notenbank wie erwartet 2025 erstmals die Zinsen gesenkt hat, stehen am Devisenmarkt nun Daten vom Arbeitsmarkt im Fokus als Hinweise auf das weitere Vorgehen des Fed. Denn laut den US-Währungshütern dürfte die Arbeitslosenquote in diesem Jahr einen Höhepunkt erreichen. Damit rücken laut Markbeobachtern als Indikator für die künftige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab