Die Deutsche Post muss nach einem Gerichtsurteil zukünftig mit mehr Transparenz gegenüber Verbrauchern werben. Grund für die Klage war der Fall einer Verbraucherin, der ungeahnt hohe Kosten entstanden sind.Die Deutsche Post darf nicht mehr wie bisher für Einschreiben als sicheren Versandweg werben, ohne deutlich auf die Haftungsgrenze hinzuweisen. Das hat das Gericht nach der Klage der Verbraucherzentrale Niedersachsen entschieden. Künftig muss die Post deutlich auf die Haftungsgrenze von 25 Euro hinweisen, wenn sie dafür wirbt, Geld oder Sachwerte per Einschreiben zu verschicken. Nach Ansicht der Verbraucherzentrale war dies nicht deutlich genug erkennbar. Anlass der Klage vor dem …