De.mem überzeugt mit Technologie und Kontinuität - Wachstum aus dem Herzen Australiens

Während große Namen wie Siemens Energy und die Deutsche Telekom mit bekannten Herausforderungen kämpfen, liefert ein australischer Nischenplayer still und stetig ab: De.mem (ISIN: AU000000DEM4) hat sich im globalen Markt für Wasseraufbereitung als technologisch führendes Unternehmen positioniert - und legt beim Umsatz weiter zu.

Der Spezialist für dezentrale Wasserlösungen meldet für das erste Halbjahr 2025 einen Anstieg der Bareinnahmen um 16 Prozent auf 15,7 Millionen Australische Dollar. Damit schreibt das Unternehmen bereits das 25. Quartal in Folge ein Plus im Vergleich zum jeweiligen Vorjahreszeitraum - eine bemerkenswerte Serie, die im SmallCap-Sektor Seltenheitswert hat. CEO Andreas Kroell sieht De.mem im Wettbewerbsvergleich klar vorne und betont die überdurchschnittliche Entwicklung im Vergleich zum Markt und die Ambitionen, diesen Trend fortzusetzen.

Technologie als Wachstumstreiber

Herzstück der Erfolgsgeschichte ist eine mit Graphenoxid verbesserte Polymer-Ultrafiltrationsmembran, die bei industriellen Anwendungen neue Maßstäbe setzt. Die Kombination aus hoher Durchflussrate und Effizienz verschafft De.mem einen klaren Vorteil gegenüber klassischen Verfahren. Das Unternehmen beliefert vor allem Kunden mit dezentralem Bedarf - etwa in der Lebensmittelindustrie, beim Bergbau oder in der kommunalen Wasserwirtschaft.

Seit der Gründung im Jahr 2014 verfolgt De.mem eine klare Strategie: Innovation, Expansion und langfristige Kundenbindung. Die nun vorgelegten Zahlen unterstreichen, wie eng technologischer Fortschritt und wirtschaftliche Entwicklung hier miteinander verzahnt sind. Im stark fragmentierten Markt für Wasseraufbereitung schafft sich De.mem mit einem integrierten Geschäftsmodell eine stabile Nische.

Australischer Nischenwert mit globaler Perspektive

Auch wenn De.mem (ISIN: AU000000DEM4) bislang vor allem in Australien und Asien aktiv ist, deutet die Entwicklung auf eine größere Reichweite hin. Die kontinuierlich steigenden Einnahmen sprechen für die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. In einem Umfeld, in dem Wasseraufbereitung zunehmend zu einem strategischen Thema wird, zeigt sich das Unternehmen gut aufgestellt.

Im Vergleich zu den Schwergewichten Siemens Energy oder der Deutschen Telekom geht De.mem einen anderen Weg - aber keinen weniger relevanten. Der Fokus liegt klar auf Effizienz, Technologie und organischem Wachstum. Die jüngsten Geschäftszahlen belegen, dass dieser Kurs weiterhin trägt.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

