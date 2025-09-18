Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag klar fester geschlossen. Damit ging es für den Leitindex SMI wieder etwas nach oben und er etablierte sich damit wieder über der Marke von 12'000 Punkten. Der US-Zinsentscheid vom Vorabend habe - nach vier Verlusttagen in Folge - wieder Schnäppchenjäger aufs Parkett gelockt, hiess es im Handel. Die US-Notenbank hatte den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte und damit erstmals 2025 gesenkt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
