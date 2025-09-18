Netflix (NFLX): 300 Mio. Abonnenten - Innovationstreiber KI!

Wie Netflix die Streaming-Zukunft gestaltet!

Rückblick

Netflix hat im Q2 2025 beeindruckende Zahlen gemeldet. Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde angehoben, was das Vertrauen in die weitere Wachstumsperspektive stärkt. Der Chart zeigt, dass sich die Netflix-Aktie in einem Aufwärtstrend befand, der bis Anfang Juni 2025 reichte. Nach dem starken Anstieg folgte eine Konsolidierungsphase.

Netflix-Aktie: Chart vom 18.09.2025, Kürzel: NFLX, Kurs: 1232.72 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sollte der Kurs die Marke von 1233 USD nachhaltig überwinden, wäre dies ein Ausbruchssignal. Dies könnte den Weg für eine weitere Rally in Richtung des letzten Allzeithochs bei ca. 1340 USD ebnen.

Mögliches bärisches Szenario

Unterschreitet der Kurs die Unterstützung bei 1200 USD, wäre dies ein Warnsignal. Unterhalb des letzten Pivot-Tiefs von 1173 USD würden wir ein klares Kaufsignal erhalten.

Meinung

Netflix setzt massiv auf Künstliche Intelligenz um seine Nutzer zu binden. Dazu analysiert die KI das Nutzerverhalten und entscheidet, welche Filme oder Serien auf der Startseite prominent platziert oder individuell empfohlen werden. Weiters hilft die KI Kosten zu senken und neue, kreative Möglichkeiten zu schaffen. Das Animations-Musical "KPop Demon Hunters" hat laut offiziellen Zahlen des Streamingdienstes als erster Netflix-Film überhaupt die Marke von 300 Millionen Abrufen überschritten. Netflix hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 300 Millionen Abonnenten, statistisch hat also jedes Abo diesen Film schon einmal abgerufen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 522.62 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.39 Mrd. USD

Meine Meinung zu Netflix ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 18.09.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in NFLX hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.