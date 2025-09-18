Die Verbio-Aktie ISIN: DE000A0JL9W6 wurde den Abonnenten des RuMaS Express-Service am Montagabend nach Handelsende auf Xetra mit 11,25 Euro zum Einstieg vorgeschlagen, aber bisher hat sich der Kurs nicht so bewegt wie wir uns das im optimistischsten Szenario vorgestellt hatten. Der Kurs war zwar nach oben abgedreht, wurde aber schon bei 11,54 Euro abgefangen. Der Ausflug nach unten wurde am Donnerstagmorgen bei 10,54 Euro beendet und es gab eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...