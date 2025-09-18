Nach der jüngsten Zinssenkung der Fed haben die Wall-Street-Indizes am Donnerstag neue Rekorde markiert. Der Dow legte um 0,3 Prozent auf 46.142,42 Punkte zu, der S&P 500 stieg um 0,5 Prozent auf 6,631.96 Zähler. Besonders stark präsentierten sich Technologiewerte. Der Nasdaq 100 kletterte um 1,0 Prozent auf 24.454,89 Punkte.Die Fed hatte am Vortag den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Zwar fiel der geldpolitische Ausblick eher vage aus, dennoch sorgte die Entscheidung für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär