Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 18.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
18.09.25 | 21:59
149,66 Euro
+3,90 % +5,62
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
149,48149,6223:00
149,30149,4422:02
Dow Jones News
18.09.2025 22:45 Uhr
438 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Etwas fester dank Fed - Nvidia gibt Intel Auftrieb

DJ MÄRKTE USA/Etwas fester dank Fed - Nvidia gibt Intel Auftrieb

DOW JONES--Etwas fester ist die Wall Street am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Nachdem die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte, gepaart mit der Aussicht auf weitere Senkungen noch im laufenden Jahr, am Vortag noch keine großen Akzente gesetzt hatte, entfaltete sie zusammen mit den begleitenden Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell nun offenbar mehr Wirkung. Der Dow-Jones-Index gewann 0,3 Prozent auf 46.142 Punkte. Der S&P-500 stieg um 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,9 Prozent. An der Nyse wurden 1.832 (Mittwoch: 1.379) Kursgewinner gezählt. Ihnen standen 943 (1.368) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 56 (90) Titel.

Die Zinssenkung sei ein klares Signal, befand Gina Bolvin, Präsidentin der Bolvin Wealth Management Group. "Der sich abschwächende Arbeitsmarkt und die hartnäckige Inflation haben die Währungshüter zum Handeln gedrängt - aber schrittweise", sagte sie. Dies sei keine Kehrtwende, sondern ein maßvoller Schritt. "Die Fed vollzieht eine Gratwanderung, und die bevorstehenden Inflations- und Arbeitsmarktdaten werden bestimmen, was als Nächstes kommt."

Jack McIntyre von Franklin Templeton wies darauf hin, dass es mit Blick auf die geldpolitischen Ansichten für 2026 erhebliche Uneinigkeit gegeben habe. Das werde wahrscheinlich mehr Volatilität an den Finanzmärkten im nächsten Jahr bedeuten. "Es ist nachvollziehbar, dass weitere Zinssenkungen erwartet werden, weil die Geldpolitik mit Verzögerung wirkt und die Arbeitsmarktstatistik ein nachlaufender Wirtschaftsindikator ist", so McIntyre weiter mit Blick darauf, dass die Notenbanker vorrangig auf die Abschwächung am Arbeitsmarkt reagiert hätten.

Neue Konjunkturdaten lieferten keine Impulse. So hat sich die Zahl der wöchentlichen Erstanträge kräftiger reduziert als erwartet. Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im September stärker aufgehellt als angenommen. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf plus 23,2 Punkte von minus 0,3 im August. Volkswirte hatten nur mit einem Indexstand von plus 2,0 gerechnet. Der Index der Frühindikatoren sank im August etwas stärker als prognostiziert.

Der Dollar baute seine Vortagesgewinne weiter aus. Der Dollar-Index gewann 0,5 Prozent. Die Fed habe die Zinsen wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt, allerdings habe der Tonfall von Fed-Chef Powell das von einigen erwartete Element der Dringlichkeit für Zinssenkungen vermissen lassen, so Devisenexpertin Jane Foley von der Rabobank. Es seien zwar weitere Zinssenkungen signalisiert worden, aber das "Tempo und das Ausmaß der Schritte dürften nicht so dynamisch sein, wie es einige der jüngsten Marktspekulationen angedeutet haben", ergänzt Foley.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen an. Die Zehnjahresrendite stieg um 3 Basispunkte auf 4,10 Prozent. Die am Donnerstag veröffentlichten Daten zum Arbeitsmarkt und zur Aktivität in der Industrie hätten angedeutet, dass sich die Fed mit geldpolitischen Lockerungen nicht zu sehr beeilen müsse, sagten Beobachter.

Der Goldpreis zeigte sich leichter, belastet von der Aufwertung des Dollar. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,5 Prozent auf 3.646 Dollar und lag damit aber weiter in Reichweite des jüngsten Allzeithochs bei 3.707 Dollar. Grund war der geldpolitische Ausblick der US-Notenbank, den die Anleger als unerwartet "dovish" interpretierten, wie es hieß.

Der festere Dollar ließ auch die Ölpreise nachgeben. Daneben wögen die Akteure die erwartete Zinssenkung der Fed und die Nachfragesorgen ab, heißt es. Die Investoren könnten den Schritt als "Risikomanagement-Senkung" aufgefasst haben, die dazu dient, wirtschaftliche Risiken abzuwehren, anstatt Teil einer bedeutenderen dovishen Verschiebung zu sein, so Thomas Mathews von Capital Economics.

Intel-Aktie haussiert mit Nvidia-Investition

Bei den Einzelwerten schnellte die Intel-Aktie um rund 23 Prozent nach oben. Nvidia wird im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Chipkonzern 5 Milliarden Dollar in das Unternehmen investieren. Ziel ist es, gemeinsam maßgeschneiderte Produkte für Rechenzentren und Personal Computing zu entwickeln.

Die Nvidia-Aktie holte die Vortagesverluste wieder auf und stieg um 3,5 Prozent. Chinas Cybersicherheitsbehörde hatte im früheren Wochenverlauf große Technologie-Unternehmen aufgefordert, die neuesten Chips von Nvidia nicht mehr zu kaufen. Die unmittelbaren Auswirkungen auf Nvidia dürften aber gering sein, weil die Auslieferungen des Chips gerade erst begonnen hätten und die meisten Länder sich noch in der Testphase befänden, so China-Ökonomin Leah Fahy von Capital Economics.

Google und Paypal haben eine mehrjährige strategische Partnerschaft vereinbart, um ihre Fähigkeiten im digitalen Handel zu vereinen und KI-basierte Einkaufserlebnisse zu entwickeln. Die Paypal-Aktie sank um 0,1 Prozent, die Aktie der Google-Mutter Alphabet stieg um 1 Prozent.

89bio machten einen Sprung von 85 Prozent. Roche kauft das Biopharma-Unternehmen für 3,5 Milliarden Dollar.

Aktien der Nuklearindustrie waren gesucht. Die US-Regierung räumt der Branche in ihren Handelsgesprächen weltweit eine zentrale Rolle ein. Großbritannien hat sich schon bereit erklärt, den heimischen Markt für mehr US-Technologie zu öffnen. Die Kurse der Reaktorentwickler Oklo und Nuscale Power verteuerten sich um 10,1 und 5,5 Prozent. Die Aktie des Kernbrennstoffentwicklers Centrus verbuchte ein Plus von 14 Prozent. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
DJIA           46.142,42    +0,3%   124,10    +8,2% 
S&P-500          6.631,96    +0,5%    31,61   +12,2% 
NASDAQ Comp       22.470,73    +0,9%   209,40   +15,3% 
NASDAQ 100        24.454,89    +1,0%   231,21   +15,3% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Mi, 17:15  % YTD 
EUR/USD           1,1783    -0,3%   1,1816   1,1851 +14,1% 
EUR/JPY           174,37    +0,4%   173,63   173,39  +6,6% 
EUR/CHF           0,9342    +0,2%   0,9322   0,9324  -0,7% 
EUR/GBP           0,8697    +0,3%   0,8671   0,8673  +4,7% 
USD/JPY           147,99    +0,7%   146,95   146,31  -6,6% 
GBP/USD           1,3549    -0,6%   1,3627   1,3665  +8,9% 
USD/CNY           7,0969    +0,2%   7,0855   7,0797  -1,7% 
USD/CNH           7,1086    +0,1%   7,1019   7,0945  -3,2% 
AUS/USD           0,6612    -0,6%   0,6653   0,6669  +7,5% 
Bitcoin/USD       117.562,40    +1,3% 116.076,10 115.786,40 +22,7% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,67    64,05    -0,6%    -0,38 -11,4% 
Brent/ICE          67,56    67,95    -0,6%    -0,39  -9,6% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.645,73   3.663,40    -0,5%   -17,67 +39,5% 
Silber            41,83    41,67    +0,4%    0,16 +43,6% 
Platin          1.177,20   1.157,16    +1,7%    20,04 +32,1% 
Kupfer            4,60     4,63    -0,7%    -0,03 +11,9% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewaehr) 
 
 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 16:12 ET (20:12 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.