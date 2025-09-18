18. September 2025, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Aventis Energy Inc. ("Aventis" oder das "Unternehmen") (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) freut sich, den Abschluss des KorrAI-Technologieprogramms (das "Programm") mit KorrAI Technologies Inc. ("KorrAI") auf dem Uranprojekt Corvo (das "Projekt" oder das "Konzessionsgebiet") im Athabasca-Becken in Saskatchewan bekannt zu geben.

Unter Verwendung der proprietären hyperspektralen Bildgebungstechnologie von KorrAI und georäumlichen Datenprodukten, die aus proprietären Algorithmen abgeleitet wurden, - darunter die Kartierung von Ausbissen mittels künstlicher Intelligenz zur Erkennung und Digitalisierung von Ausbissmerkmalen, Radon-Stressanalysen, Eisenoxidsignaturen über kartierten Ausbissen, die Integration bestehender geologischer Daten und Daten aus Probenentnahmen im Feld zur Erstellung eines grundlegenden AL/ML-Höffigkeitsmodells sowie die Definition von Explorationszielen für Probenahmen im Feld und die Modellvalidierung - hat das Unternehmen sein am 31. Juli 2025 angekündigtes Programm erfolgreich abgeschlossen.

Das KorrAI-Team hat die Daten aus dem Programm erhalten und ist derzeit mit der Zusammenstellung und Auswertung der Daten beschäftigt, um sein geologisches Verständnis des Konzessionsgebietes weiter zu verbessern. Das Unternehmen freut sich darauf, die Ergebnisse des Programms bekannt zu geben.

Michael Mulberry, Chief Executive Officer des Unternehmens, kommentierte: "Wir sind begeistert, den Abschluss unseres KorrAI-Technologieprogramms bekannt zu geben. Im weiteren Verlauf erwarten wir, dass die Ergebnisse des Programms die bereits zuvor vom Unternehmen gewonnenen Daten zu diesem Projekt ergänzen werden."

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es am 18. September 2025 eine Vereinbarung (die "Vereinbarung") mit RMK Marketing Inc. ("RMK") (Adresse: 41 Lana Terrace, Mississauga, Ont., Kanada, L5A 3B2; E-Mail: Roberto@rmkmarketing.ca) über die Erbringung von Marketingdienstleistungen für einen Zeitraum von vier (4) Monaten ab dem 22. September 2025 (die "Laufzeit") abgeschlossen hat.

RMK ist ein unabhängiges Unternehmen, das gegebenenfalls Marketingmaßnahmen koordiniert, AdWords-Kampagnen pflegt und optimiert, AdWords-Gebotsstrategien anpasst, AdWords-Anzeigen optimiert, Projektmanagement und Beratung für eine Online-Marketingkampagne bereitstellt sowie Landing Pages erstellt und optimiert (die "Dienstleistungen"). Die Werbemaßnahmen werden über Google durchgeführt.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird das Unternehmen RMK mit 250.000 $ (das "Budget") vergüten, wobei die Option besteht, das Budget während der Laufzeit um 150.000 $ zu erhöhen. Die Laufzeit endet entweder mit Ablauf des jeweiligen Zeitraums oder wenn das Budget vollständig aufgebraucht ist. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an RMK als Vergütung für die Dienstleistungen ausgeben. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzt RMK (einschließlich seiner Direktoren und Führungskräfte) zum Zeitpunkt der Unterzeichnung keine Wertpapiere des Unternehmens und steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P.Geo., President und VP Exploration des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Historische Daten, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Probenergebnisse von früheren Betreibern veröffentlicht werden, sind historischer Natur. Weder das Unternehmen noch eine qualifizierte sachkundige Person hat diese Daten bisher verifiziert, weshalb sich Investoren nicht auf diese Daten verlassen sollten. Die zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens könnten eine Verifizierung der Daten beinhalten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass historische Ergebnisse als Explorationsleitfaden und zur Bewertung der Mineralisierung sowie des wirtschaftlichen Potenzials von Explorationsprojekten relevant sind. Bei den veröffentlichten historischen Stichproben handelt es sich um ausgewählte Proben, die möglicherweise nicht die tatsächliche zugrunde liegende Mineralisierung darstellen.

Quellennachweis

* Alle oben genannten Bewertungsdateien sind unter folgendem Weblink der Regierung von Neufundland und Labrador abrufbar: https://gis.geosurv.gov.nl.ca/

1 Hatch, 1922, (Assessment File 012G/08/0002)

2 Dean, 1977, (Assessment File 012G/08/0069)

Über Aventis Energy Inc.

Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seines Uranprojekts Corvo und des Kupferprojekts Sting.

Auf dem Uranprojekt Corvo wurden in historischen Bohrlöchern mehrere Abschnitte mit Uranmineralisierung durchteuft, insbesondere entlang einer Streichlänge von 800 Metern zwischen den historischen Bohrlöchern TL-79-3 (0,116 % U3O8 auf 1,05 m) und TL-79-5 (0,065 % U3O8 auf 0,15 m)2. Hochgradiges* Uran an der Oberfläche auf der Manhattan-Entdeckung (1,19 bis 5,98 % U3O8) und der SMDI-Struktur 2052 (0,137 % U3O8 und 2.300 ppm Th).

Das Kupferprojekt Sting umfasst eine Fläche von etwa 12.700 Hektar und lieferte kürzlich Ergebnisse von 54,8 m mit 0,32 % Cu ab einer Tiefe von 27,0 m, wobei höhergradige Abschnitte sechs Proben (= 0,5 m Länge) mit 0,96 % bis 5,43 % Cu umfassten. Hochgradige Proben von 0,5 m mit 2,85 % Cu und 0,5 m mit 1,92 % Cu mit einem zusätzlichen breiteren Abschnitt von 31,1 m mit 0,27 % Cu.

Im Namen des Board of Directors

Michael Mulberry

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 229-9772

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie "annehmen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anvisieren", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "vorsehen" und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Aventis, das künftige Wachstumspotenzial von Aventis und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Kupfer, Gold und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Aventis, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Projekt, Aussagen über das Programm, den erwarteten Nutzen des Programms, das erwartete Explorationsprogramm des Unternehmens auf dem Projekt sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen durch RMK im Rahmen der Vereinbarung. Im Hinblick auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Kupfer-, Gold- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

