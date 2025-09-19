Die Nachricht vom Einstieg von Nvidia bei Intel sorgte für einen Paukenschlag. Die Aktie von Intel legte einen Kurssprung von mehr als 20 Prozent hin und war damit ganz klarer Top-Gewinner des Tages im Nasdaq 100. Aber auch Nvidia profitierte. Die Aktie legte gut drei Prozent zu und war damit zweitstärkster Wert des Tages im Dow Jones.Nvidia kündigte zuletzt eine Investition in Höhe von fünf Milliarden Dollar in seinen einstigen Rivalen Intel an, die eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Chip-Giganten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
