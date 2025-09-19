Anzeige
PR Newswire
19.09.2025 08:06 Uhr
60 Leser
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 19

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

18 September 2025

Number of ordinary shares purchased

124,084

Weighted average price paid (p)

216.75

Highest price paid (p)

218.80

Lowest price paid (p)

214.40

Following the above purchase, FirstGroup holds 186,785,035 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 563,909,980.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 18 September 2025 is 563,909,980. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

216.99

59,717

BATE

216.51

46,331

CHIX

216.60

13,131

TRQX

216.52

4,905

Individual Transactions

18/09/2025

16:15:25

374

215.00

BATE

00041918456TRLO0

18/09/2025

16:15:25

537

215.00

BATE

00041918454TRLO0

18/09/2025

16:10:01

105

215.40

XLON

00041918280TRLO0

18/09/2025

16:10:00

369

215.40

BATE

00041918279TRLO0

18/09/2025

16:08:42

1267

215.60

XLON

00041918239TRLO0

18/09/2025

16:08:42

1408

215.60

BATE

00041918238TRLO0

18/09/2025

16:00:26

83

215.80

TRQX

00041917993TRLO0

18/09/2025

16:00:16

194

215.60

BATE

00041917991TRLO0

18/09/2025

15:59:31

293

215.80

TRQX

00041917960TRLO0

18/09/2025

15:59:31

519

215.80

BATE

00041917959TRLO0

18/09/2025

15:58:30

84

216.00

CHIX

00041917921TRLO0

18/09/2025

15:58:30

82

216.00

CHIX

00041917924TRLO0

18/09/2025

15:58:30

162

216.00

CHIX

00041917925TRLO0

18/09/2025

15:57:59

1043

216.00

BATE

00041917905TRLO0

18/09/2025

15:57:59

987

216.00

CHIX

00041917906TRLO0

18/09/2025

15:56:39

1004

216.00

XLON

00041917833TRLO0

18/09/2025

15:48:49

526

216.00

BATE

00041917584TRLO0

18/09/2025

15:48:34

827

216.20

BATE

00041917578TRLO0

18/09/2025

15:42:24

659

216.00

BATE

00041917377TRLO0

18/09/2025

15:42:24

853

216.00

XLON

00041917376TRLO0

18/09/2025

15:42:24

378

216.00

TRQX

00041917378TRLO0

18/09/2025

15:35:58

518

215.80

BATE

00041917238TRLO0

18/09/2025

15:35:58

140

215.80

BATE

00041917237TRLO0

18/09/2025

15:35:58

759

215.80

CHIX

00041917236TRLO0

18/09/2025

15:31:24

574

216.00

BATE

00041917049TRLO0

18/09/2025

15:31:24

916

216.20

XLON

00041917048TRLO0

18/09/2025

15:31:24

820

216.20

BATE

00041917047TRLO0

18/09/2025

15:23:06

529

216.00

BATE

00041916798TRLO0

18/09/2025

15:20:16

867

215.80

CHIX

00041916659TRLO0

18/09/2025

15:18:29

353

216.00

TRQX

00041916619TRLO0

18/09/2025

15:18:05

485

216.00

BATE

00041916609TRLO0

18/09/2025

15:18:05

1462

216.20

BATE

00041916608TRLO0

18/09/2025

15:17:32

1498

216.40

XLON

00041916595TRLO0

18/09/2025

15:17:31

481

216.60

BATE

00041916593TRLO0

18/09/2025

15:02:24

834

216.00

BATE

00041916158TRLO0

18/09/2025

14:57:31

376

216.00

TRQX

00041916002TRLO0

18/09/2025

14:57:30

784

215.80

BATE

00041916001TRLO0

18/09/2025

14:57:30

1088

216.00

XLON

00041916000TRLO0

18/09/2025

14:57:30

1212

216.00

BATE

00041915998TRLO0

18/09/2025

14:57:30

740

216.00

CHIX

00041915999TRLO0

18/09/2025

14:43:18

87

215.20

BATE

00041915610TRLO0

18/09/2025

14:43:18

317

215.20

BATE

00041915611TRLO0

18/09/2025

14:42:32

484

215.40

BATE

00041915595TRLO0

18/09/2025

14:42:32

633

215.40

XLON

00041915594TRLO0

18/09/2025

14:42:32

1022

215.40

BATE

00041915593TRLO0

18/09/2025

14:41:10

123

215.60

BATE

00041915537TRLO0

18/09/2025

14:41:10

578

215.60

BATE

00041915538TRLO0

18/09/2025

14:39:58

1237

215.60

BATE

00041915409TRLO0

18/09/2025

14:39:58

776

215.60

CHIX

00041915410TRLO0

18/09/2025

14:39:27

743

215.80

BATE

00041915398TRLO0

18/09/2025

14:33:30

800

215.20

XLON

00041915169TRLO0

18/09/2025

14:33:30

728

215.20

BATE

00041915167TRLO0

18/09/2025

14:33:30

330

215.20

TRQX

00041915168TRLO0

18/09/2025

14:31:02

909

215.20

XLON

00041915029TRLO0

18/09/2025

14:31:02

750

215.20

BATE

00041915027TRLO0

18/09/2025

14:31:02

372

215.20

TRQX

00041915028TRLO0

18/09/2025

14:19:35

335

215.20

XLON

00041914799TRLO0

18/09/2025

14:19:35

816

215.20

XLON

00041914798TRLO0

18/09/2025

14:19:35

49

215.20

BATE

00041914795TRLO0

18/09/2025

14:19:35

523

215.20

BATE

00041914797TRLO0

18/09/2025

14:19:35

1501

215.20

CHIX

00041914796TRLO0

18/09/2025

13:41:44

370

214.80

BATE

00041914017TRLO0

18/09/2025

13:37:14

413

214.40

BATE

00041913939TRLO0

18/09/2025

13:32:00

429

214.60

BATE

00041913790TRLO0

18/09/2025

13:31:19

812

214.80

XLON

00041913735TRLO0

18/09/2025

13:31:19

547

214.80

BATE

00041913734TRLO0

18/09/2025

13:20:20

366

215.80

BATE

00041913602TRLO0

18/09/2025

13:20:20

526

216.00

BATE

00041913600TRLO0

18/09/2025

13:20:20

252

216.00

TRQX

00041913601TRLO0

18/09/2025

13:12:49

723

216.20

BATE

00041913494TRLO0

18/09/2025

13:12:49

668

216.20

CHIX

00041913493TRLO0

18/09/2025

13:12:48

419

216.20

BATE

00041913492TRLO0

18/09/2025

13:12:36

133

216.20

BATE

00041913491TRLO0

18/09/2025

13:07:53

587

216.20

XLON

00041913439TRLO0

18/09/2025

13:07:53

430

216.20

XLON

00041913438TRLO0

18/09/2025

13:07:53

45

216.20

BATE

00041913437TRLO0

18/09/2025

12:49:36

89

216.00

BATE

00041913086TRLO0

18/09/2025

12:49:36

500

216.00

BATE

00041913085TRLO0

18/09/2025

12:38:06

775

216.00

BATE

00041912894TRLO0

18/09/2025

12:38:06

673

216.00

CHIX

00041912893TRLO0

18/09/2025

12:38:06

269

216.00

TRQX

00041912895TRLO0

18/09/2025

12:34:14

1072

216.20

XLON

00041912815TRLO0

18/09/2025

12:34:14

723

216.20

BATE

00041912814TRLO0

18/09/2025

12:13:49

1

215.80

BATE

00041912351TRLO0

18/09/2025

12:13:20

390

216.00

BATE

00041912348TRLO0

18/09/2025

12:13:19

588

216.20

BATE

00041912347TRLO0

18/09/2025

12:00:00

603

216.40

BATE

00041912027TRLO0

18/09/2025

12:00:00

861

216.60

BATE

00041912026TRLO0

18/09/2025

12:00:00

1376

216.60

XLON

00041912023TRLO0

18/09/2025

12:00:00

652

216.60

BATE

00041912021TRLO0

18/09/2025

12:00:00

807

216.60

CHIX

00041912022TRLO0

18/09/2025

12:00:00

295

216.60

TRQX

00041912024TRLO0

18/09/2025

11:27:56

382

216.20

BATE

00041911327TRLO0

18/09/2025

11:27:54

30

216.20

BATE

00041911326TRLO0

18/09/2025

11:20:07

405

216.80

BATE

00041910993TRLO0

18/09/2025

11:15:05

542

217.40

BATE

00041910719TRLO0

18/09/2025

11:12:35

577

217.20

BATE

00041910603TRLO0

18/09/2025

11:12:35

665

217.20

CHIX

00041910604TRLO0

18/09/2025

11:12:35

300

217.20

TRQX

00041910605TRLO0

18/09/2025

11:12:27

1007

217.20

XLON

00041910599TRLO0

18/09/2025

11:11:41

25000

217.00

XLON

00041910576TRLO0

18/09/2025

11:05:58

100

217.40

BATE

00041910394TRLO0

18/09/2025

11:05:58

833

217.40

XLON

00041910393TRLO0

18/09/2025

10:56:22

450

217.00

XLON

00041910201TRLO0

18/09/2025

10:55:10

393

217.20

BATE

00041910165TRLO0

18/09/2025

10:55:10

54

217.20

XLON

00041910166TRLO0

18/09/2025

10:55:10

468

217.20

XLON

00041910167TRLO0

18/09/2025

10:54:01

300

217.20

BATE

00041910140TRLO0

18/09/2025

10:44:23

200

218.00

BATE

00041909917TRLO0

18/09/2025

10:44:23

496

218.00

XLON

00041909915TRLO0

18/09/2025

10:44:23

203

218.00

XLON

00041909916TRLO0

18/09/2025

10:44:23

296

218.00

BATE

00041909914TRLO0

18/09/2025

10:41:25

548

218.00

XLON

00041909839TRLO0

18/09/2025

10:36:20

887

218.20

XLON

00041909700TRLO0

18/09/2025

10:36:18

870

218.60

XLON

00041909697TRLO0

18/09/2025

10:36:18

870

218.60

XLON

00041909698TRLO0

18/09/2025

10:36:18

258

218.60

XLON

00041909699TRLO0

18/09/2025

10:36:18

563

218.60

BATE

00041909692TRLO0

18/09/2025

10:36:18

74

218.80

BATE

00041909693TRLO0

18/09/2025

10:36:18

495

218.80

BATE

00041909694TRLO0

18/09/2025

10:36:18

1032

218.80

BATE

00041909695TRLO0

18/09/2025

10:36:18

502

218.40

BATE

00041909696TRLO0

18/09/2025

10:36:18

619

218.60

XLON

00041909691TRLO0

18/09/2025

10:36:18

479

218.60

BATE

00041909688TRLO0

18/09/2025

10:36:18

844

218.60

CHIX

00041909689TRLO0

18/09/2025

10:36:18

262

218.60

TRQX

00041909690TRLO0

18/09/2025

09:59:54

268

218.20

XLON

00041908872TRLO0

18/09/2025

09:59:52

487

218.40

XLON

00041908871TRLO0

18/09/2025

09:57:38

148

218.40

BATE

00041908825TRLO0

18/09/2025

09:57:38

1754

218.40

BATE

00041908826TRLO0

18/09/2025

09:54:15

506

218.40

XLON

00041908728TRLO0

18/09/2025

09:54:15

56

218.40

XLON

00041908729TRLO0

18/09/2025

09:54:15

1194

218.40

XLON

00041908727TRLO0

18/09/2025

09:54:15

537

218.20

XLON

00041908726TRLO0

18/09/2025

09:54:15

468

218.20

BATE

00041908723TRLO0

18/09/2025

09:54:15

441

218.20

CHIX

00041908721TRLO0

18/09/2025

09:54:15

337

218.20

CHIX

00041908722TRLO0

18/09/2025

09:54:15

358

218.20

TRQX

00041908724TRLO0

18/09/2025

09:54:15

53

218.20

TRQX

00041908725TRLO0

18/09/2025

09:45:12

1

218.40

BATE

00041908400TRLO0

18/09/2025

09:44:19

405

218.40

BATE

00041908327TRLO0

18/09/2025

09:44:19

406

218.40

XLON

00041908326TRLO0

18/09/2025

09:23:29

93

217.80

BATE

00041907749TRLO0

18/09/2025

09:23:29

665

217.80

BATE

00041907750TRLO0

18/09/2025

09:23:29

75

217.80

BATE

00041907748TRLO0

18/09/2025

09:18:14

271

217.20

BATE

00041907503TRLO0

18/09/2025

09:18:14

1438

217.20

BATE

00041907504TRLO0

18/09/2025

09:18:00

1700

217.40

XLON

00041907487TRLO0

18/09/2025

09:18:00

91

217.40

XLON

00041907488TRLO0

18/09/2025

09:18:00

328

217.40

XLON

00041907489TRLO0

18/09/2025

09:18:00

40

217.40

XLON

00041907490TRLO0

18/09/2025

09:18:00

30

217.40

XLON

00041907491TRLO0

18/09/2025

09:18:00

167

217.40

XLON

00041907492TRLO0

18/09/2025

09:18:00

457

217.40

XLON

00041907493TRLO0

18/09/2025

09:18:00

1057

217.40

XLON

00041907494TRLO0

18/09/2025

09:18:00

468

217.20

XLON

00041907484TRLO0

18/09/2025

09:18:00

468

217.20

BATE

00041907483TRLO0

18/09/2025

09:18:00

577

217.20

TRQX

00041907485TRLO0

18/09/2025

09:18:00

354

217.00

TRQX

00041907486TRLO0

18/09/2025

09:13:06

468

217.20

BATE

00041907364TRLO0

18/09/2025

09:13:06

468

217.40

XLON

00041907363TRLO0

18/09/2025

09:13:06

468

217.40

XLON

00041907362TRLO0

18/09/2025

09:13:06

339

217.40

BATE

00041907360TRLO0

18/09/2025

09:13:06

129

217.40

BATE

00041907361TRLO0

18/09/2025

09:13:06

1294

217.40

CHIX

00041907359TRLO0

18/09/2025

08:20:54

517

216.60

XLON

00041905784TRLO0

18/09/2025

08:20:54

401

216.60

BATE

00041905783TRLO0

18/09/2025

08:16:06

525

217.40

XLON

00041905556TRLO0

18/09/2025

08:16:06

292

217.40

BATE

00041905554TRLO0

18/09/2025

08:16:06

189

217.40

BATE

00041905555TRLO0

18/09/2025

08:15:54

1800

218.00

BATE

00041905552TRLO0

18/09/2025

08:15:54

1700

217.80

XLON

00041905547TRLO0

18/09/2025

08:15:54

224

217.80

XLON

00041905548TRLO0

18/09/2025

08:15:54

91

217.80

XLON

00041905549TRLO0

18/09/2025

08:15:54

398

217.80

XLON

00041905550TRLO0

18/09/2025

08:15:54

1

217.80

XLON

00041905551TRLO0

18/09/2025

08:15:54

468

217.80

XLON

00041905546TRLO0

18/09/2025

08:15:54

468

217.80

BATE

00041905545TRLO0

18/09/2025

08:15:54

1444

217.80

CHIX

00041905544TRLO0

18/09/2025

08:13:57

1

217.60

XLON

00041905434TRLO0


© 2025 PR Newswire
