Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 19
[19.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|LU2941599081
|18,239,678.00
|EUR
|0
|185,894,167.82
|10.1917
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|LU2941599248
|1,257,577.00
|USD
|0
|12,937,043.54
|10.2873
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,444,389.15
|10.1692
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|LU2994520851
|10,918,864.00
|USD
|0
|112,166,176.45
|10.2727
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|LU2994520935
|691,975.00
|USD
|0
|7,048,961.77
|10.1867
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,331.43
|10.1733
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|253,156.04
|10.1262
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|18.09.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,946.39
|10.0473
© 2025 PR Newswire