Die neue Firmenzentrale von Maxsolar liegt direkt am Traunsteiner Bahnhof und bietet eine ausgezeichnete Anbindung für Mitarbeiter:innen, Partner und Kunden. Das Gebäude ist mit Photovoltaik und öffentlichen Ladepunkten ausgestattet. Der Photovoltaik-Projektentwickler Maxsolar GmbH hat eine neue Firmenzentrale im Herzen von Traunstein in Oberbayern bezogen. Das moderne Bürogebäude liegt direkt am Traunsteiner Bahnhof. Das Unternehmen entwickelt seit über 15 Jahren sektorenübergreifende Energiekonzepte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
