|53,15
|53,26
|08:35
|53,13
|53,24
|08:36
|Aktuelle Nachrichten
|08:30
|Novo Nordisk: Trendwende möglich?
|Novo Nordisk zeigt nach positiven Nachrichten zur Abnehm-Pille eine technische Erholung. Kann die Aktie diesen Schwung nutzen Den vollständigen Artikel lesen ...
|08:10
|Novo Nordisk-Aktie +6%: Ändert das alles?
|Die Aktie des dänischen Pharmariesen Novo Nordisk setzt ihre Erholungsbewegung fort. Am Donnerstag legte das Papier um weitere +6% zu und überwand erstmals seit Ende Juli hierzulande wieder die Marke...
|Do
|Novo Nordisk reduces its U.S. sales team for obesity and diabetes education: Reuters
|Do
|Novo Nordisk cuts U.S. sales team as part of broader restructuring - Reuters
|Do
|Exclusive-Novo Nordisk cuts US obesity education team as layoffs begin, say sources, online posts
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NOVO NORDISK A/S
|53,24
|+1,31 %