Ein Forscherteam des US-amerikanischen National Renewable Energy Laboratory hat n-Type-Module analysiert, die in einer Drei-Megawatt-Anlage eingesetzt werden. Der Betreiber hatte eine hohe Degradationsrate beklagt. Die Wissenschaftler stellten fest, dass die durch ultraviolette Strahlung verursachte Degradation einen wesentlichen Einfluss auf die Leistung der Anlage hat. von pv magazine Global Forscher des National Renewable Energy Laboratory (NREL) des US-Energieministeriums haben untersucht, wie sich die durch ultraviolette Strahlung verursachte Degradation (UVID) auf die Leistung von Photovoltaik-Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland