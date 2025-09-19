Es war eine Feierstunde für kuriose wissenschaftliche Studien: In Boston wurden die Ig-Nobelpreise verliehen. Auch deutsche Forscherinnen und Forscher durften jubeln. Pizza essende Eidechsen, Knoblauch in der Muttermilch und die Wachstumsrate eines Fingernagels: Zehn wissenschaftliche Studien, die «erst zum Lachen und dann zum Denken anregen» sollen, sind in den USA mit Ig-Nobelpreisen ausgezeichnet worden. Die bereits zum 35. Mal verliehenen undotierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab