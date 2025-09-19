Kleinräumige, quartiersbezogene Erdwärmenetze sollen in Bremen als Alternative zu großen Fernwärmenetzen erprobt werden. Die ErdwärmeDich-Genossenschaft will dazu mit Bohrungen auf öffentlichen Flächen warmes Grundwasser als Energiequelle anzapfen. In Bremen ist das EU-geförderte Projekt PUBLINK gestartet, das Modelle für die klimafreundliche Wärmeversorgung aufzeigen soll. Das dreijährige Projekt läuft bis Ende Mai 2028. Zum Auftakttreffen reisten Projektpartner aus Spanien und Polen an, um sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver