Goldman Sachs hebt Teslas Kursziel an, warnt jedoch vor möglichen Rückschlägen, obwohl langfristige Chancen in Autonomie und Robotik locken.Goldman Sachs hat sein Kursziel für Tesla deutlich angehoben, bleibt aber vorsichtig: Die US-Investmentbank erwartet trotz langfristiger Wachstumschancen kurzfristig ein mögliches Kursminus bei der Aktie des Elektroautobauers. Der Analyst Mark Delaney hebt das Kursziel für Tesla von zuvor 300 auf 395 US-Dollar je Aktie. Dennoch deutet selbst diese Anhebung auf ein potenzielles Abwärtsrisiko von rund sieben Prozent. Das Rating der Aktie bleibt unverändert neutral. "Wir haben unser Kursziel vor allem aufgrund eines Anstiegs der Markt-Multiplikatoren sowie …
