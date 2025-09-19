Datum der Anmeldung:
18.09.2025
Aktenzeichen:
B3-86/25
Unternehmen:
BioNTech SE, Mainz; Erwerb von bis zu 100% der Anteile an und alleinige Kontrolle über CureVac N.V., Tübingen
Produktmärkte:
biotechnologische Krebstherapien insb. im Bereich Lungen- und Darmkrebs, mRNA-basierte Technologien und Impfstoffe
