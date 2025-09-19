Die Zalando-Aktie hat am Donnerstag kräftig zugelegt und mit einem Kursgewinn von rund fünf Prozent die DAX-Spitze übernommen. Damit kletterten der Krs auf den höchsten Stand seit Ende Juli. Hintergrund der deutlichen Aufwärtsbewegung ist ein großvolumiger Aktienkauf von Anders Holch Povlsen.Der dänische Unternehmer, Gründer des Modehändlers Bestseller und seit Jahren Mitglied im Zalando-Aufsichtsrat, erwarb am vergangenen Freitag über mehrere Transaktionen hinweg Aktien im Wert von mehr als 9,7 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
