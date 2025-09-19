© Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpaAmazon baut seine Investitionen in Deutschland massiv aus und setzt damit den Wachstumskurs fort, insbesondere in den Bereichen Logistik, Cloud, Künstliche Intelligenz und innovative Technologien wie Satelliteninternet.Online-Gigant Amazon zeigt seine ungebrochene Expansionsbereitschaft in Deutschland: 2024 wurden hierzulande rund 14 Milliarden Euro investiert, etwa zwei Milliarden mehr als im Vorjahr. Neue Logistikzentren in Horn-Bad Meinberg (NRW), Dummerstorf (Mecklenburg-Vorpommern) und Erfurt (Thüringen) sorgten für einen Großteil der Milliardeninvestition. Insgesamt hat Amazon seit 2010 fast 90 Milliarden Euro in Deutschland investiert. Dieses Bekenntnis zum Standort Deutschland wird …Den vollständigen Artikel lesen ...
