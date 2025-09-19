EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 029 Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die 029 Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort: https://www.029-group.com/de/investor-relations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort: https://www.029-group.com/investor-relations
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|029 Group SE
|Kurfürstendamm 14
|10179 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.029-group.com
