AGRANA erweitert Vorstand und bestellt Franz Ennser (54) zum Vorstandsmitglied



Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat beschlossen, DI Franz Ennser mit Wirkung zum 1. November 2025 für drei Jahre zum neuen Mitglied des Vorstands zu bestellen.

Der derzeitige Vorstand, bestehend aus dem Vorsitzenden Mag. Stephan Büttner, Dr. Norbert Harringer und Dr. Stephan Meeder wird um den 54-jährigen Agrarökonomen aus Oberösterreich als viertes Mitglied erweitert.

Als Chief Operations Officer (COO) wird Franz Ennser für folgende Ressorts verantwortlich sein:

Agrarische Rohstoffe

Operational Excellence inkl. Arbeitssicherheit und Investitionen

Einkauf/Logistik/Supply Chain



Franz Ennser ist seit 1998 in der AGRANA-Gruppe beschäftigt und arbeitet seit 2006 für die Austria Juice GmbH, wo er seit 2014 die Position des CEO innehat.

Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften in den beiden Geschäftsbereichen "Agricultural Commodities & Specialities" sowie "Food & Beverage Solutions" an weltweit 50 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,5 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie weltweit führender Hersteller (und Anbieter) von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa und bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol.



