EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Norbert Harringer scheidet aus dem Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG aus



23.12.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dr. Norbert Harringer scheidet aus dem Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG aus Die AGRANA Beteiligungs-AG gibt bekannt, dass Dr. Norbert Harringer auf eigenen Wunsch sein Vorstandsmandat per 31. Dezember 2025 niederlegt und seine Tätigkeit für das Unternehmen beendet. Ab 1. Januar 2026 übernimmt Chief Operations Officer DI Franz Ennser von Dr. Harringer die Ressorts Nachhaltigkeit, Forschung & Entwicklung sowie Qualitätsmanagement. Zusätzlich verantwortet DI Ennser weiterhin die Bereiche Agrarische Rohstoffe, Operational Excellence sowie Einkauf/Logistik/Supply Chain. AGRANA-Aufsichtsratsvorsitzender Mag. Erwin Hameseder: "Ich danke Herrn Dr. Harringer für seinen Beitrag zur Entwicklung von AGRANA sowie die stets erfolgreiche Zusammenarbeit. In seinen 21 Jahren im Unternehmen, davon sechs Jahre im Vorstand, hat er AGRANA wesentlich mitgestaltet und insbesondere in seiner Funktion als Technik- und Nachhaltigkeitsvorstand das Unternehmen zukunftsorientiert weiterentwickelt. Norbert Harringer hat energieeffiziente Technologien und Nachhaltigkeit konsequent zusammen gedacht und damit wichtige Impulse gesetzt. Der Aufsichtsrat wünscht Dr. Norbert Harringer alles Gute für seine persönliche Zukunft." Über AGRANA AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften in den beiden Geschäftsbereichen "Agricultural Commodities & Specialities" sowie "Food & Beverage Solutions" an weltweit 50 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,5 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie weltweit führender Hersteller (und Anbieter) von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa und bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. Für Rückfragen:



Mag. (FH) Markus Simak, Pressesprecher

+43 1 21137 12084, markus.simak@agrana.com





Mag. (FH) Hannes Haider, Investor Relations Officer

+43 1 21137 12905, hannes.haider@agrana.com



Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.



23.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News