Enerkii will die Energiekosten im Mittelstand deutlich senken - ohne Investitionsrisiko für die Kunden. Herzstück ist das selbstentwickelte OS-Tool, das Lastgänge analysiert und die wirtschaftlich beste Kombination aus Photovoltaik, Speicher und Reststrombeschaffung vorschlägt. Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb übernimmt das Start-up gleich mit. Wer seid ihr? Hendrik Abel (Mitgründer Enerkii): Wir sind Enerkii, und wir revolutionieren die Energieversorgung von Industrie und Gewerbe mit nachhaltigen Energielösungen im Energy-as-a-Service Modell. Das bedeutet für unsere Kunden: Wir kümmern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
