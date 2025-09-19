Zürich - Die SMG Swiss Marketplace Group ist am Freitag erfolgreich an der Schweizer Börse gestartet. Bereits mit dem ersten Kurs von 48,25 Franken lagen die Titel klar über ihrem Ausgabepreis. Damit betrug die Marktkapitalisierung zum Start rund 4,74 Milliarden Franken. Der Emissionspreis wurde am Morgen mit 46 Franken zudem am oberen Ende der Spanne festgelegt. Gegen 9.30 Uhr steigen die Papiere auf 49,86 Franken. Damit ergibt sich ein Plus zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
